На покрытие долгов энергооператора и теплоснабжающих организаций Узбекистана будут выделены субсидии

Из госбюджета будут выделены "Узбекэнерго" и теплоснабжающим организациям субсидии более чем на 700 миллиардов сумов на покрытие долгов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это решение принято для "финансовой поддержки базовых отраслей экономики и обеспечения осуществления своевременных взаиморасчетов в условиях повышения тарифов на природный газ и электроэнергию".

Субсидии "Узбекэнерго" и ее предприятиям будут выделены для покрытия части расходов на природный газ. Здесь речь идет о 354 миллиардах сумах, которые будут распределены между электростанциями и другими генерирующими объектами.

Предприятиям теплоснабжения выделят почти 360 миллиардов сумов для покрытия убытков, возникающих в результате применения пониженных тарифов для населения.

Напомним, что в Узбекистане с 16 ноября прошлого года цена на газ для бытовых потребителей выросла до 320 сумов за кубометр, электроэнергии – до 250 сумов за киловатт. Кроме того, планируется, что с 1 июля 2019 года стоимость газа в стране вырастет до 350 сумов, а электроэнергии с 1 июня 2019 года – до 280 сумов.

Официальный курс на пятое января составляет 8336,25 UZS/USD

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