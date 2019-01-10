ADIF огласил объем выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся в Азербайджане банков

10 января 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) по состоянию на первое января 2019 года выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank, Royal Bank, DemirBank и Bank Standard компенсации на 824,3 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на первое января:

Банки

Размер выплаченных компенсаций (в млн манатов)

Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%)

Parabank

43,2

98

Zaminbank

72,5

99

Kredobank

27,9

99,6

Dekabank

3,1

99

Atrabank

14,4

98

Кавказский банк развития

2

96

Bank Standard

438,6

99

United Credit Bank

1,8

88

Bank of Azerbaijan

24,2

97

Ganjabank

0,98

94

Texnikabank

120,4

98

Demirbank

61,98

98

Royal Bank

13,2

89

Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля 2016 года. Прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Kredobank, Parabank, Dekabank и Zaminbank приостановлен с первого августа, Кавказского банка развития и Atrabank - с 22 августа 2016 года, а Bank Standard - c 10 октября 2017 года.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на десятое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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