В Азербайджане подешевели драгоценные металлы

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане понизились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 14 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 4,1225 маната, составив 2193,986 маната, серебра - на 0,213, до 26,4543 маната, платины - на 23,749 маната, до 1374,671 маната, палладия - на 35,5385 маната, до 2233,4175 маната.
|
Название
|
14.01.2019
|
11.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2193,986
|
2198,1085
|
Серебро
|
XAG
|
26,4543
|
26,6673
|
Платина
|
XPT
|
1374,671
|
1398,42
|
Палладий
|
XPD
|
2233,4175
|
2268,956
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 14 января составляет 1,7 AZN/USD.
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