В Азербайджане подешевели драгоценные металлы

14 января 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане понизились, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 14 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 4,1225 маната, составив 2193,986 маната, серебра - на 0,213, до 26,4543 маната, платины - на 23,749 маната, до 1374,671 маната, палладия - на 35,5385 маната, до 2233,4175 маната.

Название

14.01.2019

11.01.2019

Золото

XAU

2193,986

2198,1085

Серебро

XAG

26,4543

26,6673

Платина

XPT

1374,671

1398,42

Палладий

XPD

2233,4175

2268,956

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 января составляет 1,7 AZN/USD.

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