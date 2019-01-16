БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 16 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,431 маната, составив 2192,6005 маната, серебра - на 0,1644, до 26,4819 маната, платины - на 8,67 маната, до 1359,4475 маната, а унция палладия подорожала на 3,009, до 2257,464.

Название 16.01.2019 15.01.2019 Золото XAU 2192,6005 2195,0315 Серебро XAG 26,4819 26,6463 Платина XPT 1359,4475 1368,1175 Палладий XPD 2257,464 2254,455

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 января составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.