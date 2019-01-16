Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

16 января 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 16 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,431 маната, составив 2192,6005 маната, серебра - на 0,1644, до 26,4819 маната, платины - на 8,67 маната, до 1359,4475 маната, а унция палладия подорожала на 3,009, до 2257,464.

Название

16.01.2019

15.01.2019

Золото

XAU

2192,6005

2195,0315

Серебро

XAG

26,4819

26,6463

Платина

XPT

1359,4475

1368,1175

Палладий

XPD

2257,464

2254,455

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 января составляет 1,7 AZN/USD.

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