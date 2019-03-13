PASHA Bank выступил партнером проведения в Баку международных семинаров BAFT

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – выступил партнером проведения в Баку международных семинаров «Торговое финансирование» и «Комплаенс в сфере финансов», сообщает в среду Trend со ссылкой на банк.

Мероприятия были организованы Банковской ассоциацией по финансам и торговле (Bankers Association for Finance & Trade, BAFT). На семинарах, в работе которых приняли участие свыше 70 человек, PASHA Bank был представлен Членом Правления, Главным финансовым директором Бахрузом Нагиевым и ведущим специалистом Департамента права и комплаенса Айнурой Исмаилзаде.

В рамках мероприятия международные эксперты обсудили с участниками семинара круг наиболее актуальных вопросов, касающиеся таких тем, как предоставление банковских гарантий, борьба с финансовыми преступлениями, обеспечение документарных операций и др. Участники мероприятия ознакомились с последними трендами в таких сферах, как управление рисками, развитие технологии блокчейн, обсудили лучшие практики, связанные с комплаенс-контролем и возможность применения соответствующего международного опыта на местном рынке.

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