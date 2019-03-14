Стартовала праздничная кампания AtaBank по депозитным сейфам

14 марта 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня достаточно оплатить 50 процентов от суммы аренды, чтобы воспользоваться депозитной ячейкой AtaBank. Таким образом во время кампании аренда ячейки в 30 манатов обойдется желающим в 15, 50 манатов – 25, 70 манатов – 35 манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

По желанию клиента предлагаются депозитные сейфы различных размеров. Плата за аренду определяется в зависимости от размера сейфа и срока аренды. Срок аренды составляет от одного месяца до года. Для удобства пользователей депозитные ячейки предлагаются в двух адресах: Головной офис и филиал «Достлуг».

В данных ячейках можно хранить денежные средства, драгоценности, документы и прочие предметы, не запрещенные законом.

Также хотелось бы отметить, что сейфы банка оснащены современной системой защиты и комплексом ключей.

Спешите воспользоваться в праздник Новруз депозитными ячейками AtaBank за полцены. Скидочная кампания продлится до 30.04.2019.

Подробнее об услугах и кампаниях банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив обновленную интернет страницу банка – www.atabank.com

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