Международный банк Азербайджана завершил I квартал со значительной прибылью

15 апреля 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана обнародовал финансовые результаты своей деятельности по итогам первого квартала 2019-го года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Активы Международного банка Азербайджана по данным на 31 марта 2019-го года составили 8,5 миллиарда манатов. За прошедший квартал капитальные позиции банка еще более укрепились.

По данным на конец отчетного периода кредитный портфель банка составил 1,9 миллиарда манатов. Cо стороны банка физическим и юридическим лицам было предоставлено кредитов и гарантий на сумму до 200 миллионов манатов.

Работы проводимые с целью повышения эффективности деятельности также положительно сказались на прибыльности банка. Международный банк Азербайджана завершил первый квартал 2019-го года с чистой прибылью в 130,3 миллиона манатов. Чистая прибыль, полученная от операционной деятельности Банка, составляет 85,1 миллиона манатов.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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