Курс доллара в Казахстане снизился на 2,5 тенге после торгов превысивших $152 млн

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 22 апреля 2019 года составил 376,99 тенге, сообщает Trend со ссылкой на KASE.

По сравнению с утренней сессией 19 апреля (379,54 тенге/1 доллар США) нацвалюта к доллару укрепилась на 2,55 тенге.

Согласно информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 376,36 тенге за доллар США, максимальный — 378,30 тенге, курс закрытия составил 377,10 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 152,752 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 311.

В пятницу на KASE средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 в тенге по итогам утренней сессии торгов составил 379,54 тенге, дневной - 379,17 тенге, по итогам обеих сессий - 379,29 тенге. Суммарный объем торгов составил 60,132 миллиона долларов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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