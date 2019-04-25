Какие вызовы остаются перед банками после решения вопроса с проблемными кредитами?

БАКУ /Trend/ - Главная проблема банковского сектора на данный момент связана с невозможностью полноценного обеспечения азербайджанской экономики низкопроцентными кредитами. Простые граждане и частные предприниматели не могут взять кредит на выгодных условиях, а если и получат кредит, то на жестких условиях, потому что банки не заинтересованы в выдаче кредитов с низкой процентной ставкой, сказал Trend в четверг эксперт Центра поддержки экономических инициатив Самир Алиев.

"При рассмотрении структуры банковских активов до девальвации, можно отметить, что 70 процентов банковских активов приходились на кредиты, в то время как сегодня этот показатель составляет 40-43 процента. Это означает, что банки решили изменить политику. Если раньше инвестиции в ценные бумаги составляли 1-2 процента, то сегодня банковские вложения в ценные бумаги превышают 20 процентов. Но так как кредитный портфель в целом уменьшился, то и доходы банков снизились", - говорит Алиев.

Эксперт считает, что существуют несколько внутренних и внешних факторов, приведших к такому положению. К внутренним факторам Алиев отнес жесткие кредитные условия. Среди внешних, Алиев выделил пять факторов: во-первых, высокий уровень рисков в экономике, в частности, в сельском хозяйстве страны по причине ряда нерешенных вопросов в сфере агрострахования; во-вторых, чересчур завышенная сумма залога на фоне суммы кредита; в-третьих, ужесточение условий со стороны Палаты надзора над финансовыми рынками; далее следует фактор девальвации, из-за которого у всех заемщиков, попавших в категорию лиц с проблемными кредитами, ухудшилась кредитная история. Алиев отметил, что кредитная история всех проблемных кредитов будет восстановлена в центральном реестре кредитов (ЦКР); наконец, имеется большое число граждан, официально не работающих в каких-то компаниях или учреждениях, и при этом являющихся платежеспособными, но не могущих быть клиентами банка.

Также Алиев затронул еще один очень важный вопрос, связанный с нынешним перевесом объема привлеченных депозитов над выданными банковскими кредитами, что, по словам Алиева, автоматически ставит под сомнение ликвидность банка, так как с ростом долговых обязательств, банки начинают нести убытки и сталкиваются с трудностями при возврате депозитов.

По мнению эксперта, после решения вопроса проблемных кредитов, теоретически банки могут снизить процентные ставки по кредитам, но в реальности, это снижение составит максимум два процента, потому что большего снижения банки не смогут позволить, ввиду чрезмерно завышенных процентных ставок по депозитам. А чтобы снизить процентные ставки по вкладам, нужно снизить уровень инфляции. Также снижение процентных ставок по вкладам может вызвать негативную реакцию вкладчиков, что может привести к оттоку депозитов из банков, что в свою очередь негативно отразится на их ликвидности. По словам Алиева, если азербайджанский манат и в дальнейшем продолжил бы удерживать свои позиции на валютном рынке, то большинство граждан перевели бы свои вклады с иностранной валюты в национальную. Но так как вкладчики не уверены в завтрашнем дне, то предпочитают открывать депозиты в иностранной валюте, несмотря на то, что процентные ставки в национальной валюте сегодня гораздо выше. В свою очередь, участие банков в операциях по депозитным аукционам и нотам, Алиев считает пассивным финансированием.

(Автор:Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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