Новый курс валют в Узбекистане: доллар и евро снова взлетели

27 мая 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По данным на понедельник, доллар в Узбекистане существенно вырос, а курс евро компенсировал падение предыдущей недели, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центральный банк.

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 28 мая.

Курс американской валюты растет пятую неделю подряд. Так, по сравнению с прошлой неделей доллар увеличился на 24,99 сума, составив 8485,91 сума.

Европейская валюта "наверстала" падение и поднялась на 66,92 сума, составив 9505,92 сума.

Курс российского рубля увеличился всего на 0,46 сума – до 131,52 сума.

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