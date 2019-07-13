Азиатский банк развития разместил номинированные в лари облигации в Грузии

13 июля 2019 11:22 (UTC+04:00)

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