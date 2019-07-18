В Грузии будет ускорено развитие пенсионного фондового рынка

18 июля 2019 12:55 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Китай выделил свыше $3 млн на развитие хлопководства в Узбекистане
Бизнес 12:52
Департамент управления земельными ресурсами Грузии реализует новый проект
Бизнес 17 июля 20:30
Грузия получила из Азербайджана до 547,6 млн кВт/ч электроэнергии
Энергетика 17 июля 18:42
Грузия разрабатывает план по преодолению проблем в сфере туризма
Финансы 17 июля 18:26
Госкомтаможня Азербайджана пресекла контрабандный ввоз партии сигарет и спиртных напитков (ФОТО)
Происшествия 17 июля 16:29
Банкноты министерства финансов проданы на аукционе Нацбанка Грузии
Финансы 17 июля 14:09
Лента новостей
Замглавы ЕК рассказал о панике британских властей в начале переговоров по Brexit
Европа 13:05
В Атырауской области Казахстана реализуют проект стоимостью почти в $12 млн
Бизнес 13:01
В Гяндже пресечена продажа 100 кг падали (ФОТО)
Общество 12:56
Китай выделил свыше $3 млн на развитие хлопководства в Узбекистане
Бизнес 12:52
Путин встретится с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell
Россия 12:51
Самир Дубенди избран в состав экспертного совета Международной гостиничной премии
Путешествия 12:47
На севере Турции от селей спасено свыше 20 человек
Турция 12:43
МИД Индии осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль
Другие страны 12:34
Доходы населения Азербайджана выросли
Финансы 12:32