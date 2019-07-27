Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

27 июля 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1.7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

15 июля

1.7

22 июля

1.7

16 июля

1.7

23 июля

1.7

17 июля

1.7

24 июля

1.7

18 июля

1.7

25 июля

1.7

19 июля

1.7

26 июля

1.7

Средний курс за неделю

1.7

Средний курс за неделю

1.7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0118 маната (0,62 процента). Средневзвешенный курс составил 1.8985 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

15 июля

1.9162

22 июля

1.9069

16 июля

1.9142

23 июля

1.9027

17 июля

1.9066

24 июля

1.8947

18 июля

1.9102

25 июля

1.8929

19 июля

1.9142

26 июля

1.8951

Средний курс за неделю

1.9123

Средний курс за неделю

1.8985

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0001 маната (0,37 процента). Средневзвешенный курс составил 0.0269 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

15 июля

0.0269

22 июля

0.0270

16 июля

0.0271

23 июля

0.0270

17 июля

0,0270

24 июля

0.0269

18 июля

0,0270

25 июля

0.0269

19 июля

0,0271

26 июля

0.0269

Средний курс за неделю

0,027

Средний курс за неделю

0.0269

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0021 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0.2984 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

15 июля

0,2968

22 июля

0.3002

16 июля

0,2974

23 июля

0.2989

17 июля

0,2976

24 июля

0.2973

18 июля

0,2991

25 июля

0.2977

19 июля

0,3019

26 июля

0.2981

Средний курс за неделю

0,2986

Средний курс за неделю

0.2984

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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