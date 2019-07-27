Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1.7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 июля 1.7 22 июля 1.7 16 июля 1.7 23 июля 1.7 17 июля 1.7 24 июля 1.7 18 июля 1.7 25 июля 1.7 19 июля 1.7 26 июля 1.7 Средний курс за неделю 1.7 Средний курс за неделю 1.7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0118 маната (0,62 процента). Средневзвешенный курс составил 1.8985 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 июля 1.9162 22 июля 1.9069 16 июля 1.9142 23 июля 1.9027 17 июля 1.9066 24 июля 1.8947 18 июля 1.9102 25 июля 1.8929 19 июля 1.9142 26 июля 1.8951 Средний курс за неделю 1.9123 Средний курс за неделю 1.8985

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0001 маната (0,37 процента). Средневзвешенный курс составил 0.0269 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 июля 0.0269 22 июля 0.0270 16 июля 0.0271 23 июля 0.0270 17 июля 0,0270 24 июля 0.0269 18 июля 0,0270 25 июля 0.0269 19 июля 0,0271 26 июля 0.0269 Средний курс за неделю 0,027 Средний курс за неделю 0.0269

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0021 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0.2984 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 15 июля 0,2968 22 июля 0.3002 16 июля 0,2974 23 июля 0.2989 17 июля 0,2976 24 июля 0.2973 18 июля 0,2991 25 июля 0.2977 19 июля 0,3019 26 июля 0.2981 Средний курс за неделю 0,2986 Средний курс за неделю 0.2984

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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