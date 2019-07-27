Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1.7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 июля
|
1.7
|
22 июля
|
1.7
|
16 июля
|
1.7
|
23 июля
|
1.7
|
17 июля
|
1.7
|
24 июля
|
1.7
|
18 июля
|
1.7
|
25 июля
|
1.7
|
19 июля
|
1.7
|
26 июля
|
1.7
|
Средний курс за неделю
|
1.7
|
Средний курс за неделю
|
1.7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0118 маната (0,62 процента). Средневзвешенный курс составил 1.8985 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 июля
|
1.9162
|
22 июля
|
1.9069
|
16 июля
|
1.9142
|
23 июля
|
1.9027
|
17 июля
|
1.9066
|
24 июля
|
1.8947
|
18 июля
|
1.9102
|
25 июля
|
1.8929
|
19 июля
|
1.9142
|
26 июля
|
1.8951
|
Средний курс за неделю
|
1.9123
|
Средний курс за неделю
|
1.8985
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0001 маната (0,37 процента). Средневзвешенный курс составил 0.0269 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 июля
|
0.0269
|
22 июля
|
0.0270
|
16 июля
|
0.0271
|
23 июля
|
0.0270
|
17 июля
|
0,0270
|
24 июля
|
0.0269
|
18 июля
|
0,0270
|
25 июля
|
0.0269
|
19 июля
|
0,0271
|
26 июля
|
0.0269
|
Средний курс за неделю
|
0,027
|
Средний курс за неделю
|
0.0269
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0021 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0.2984 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 июля
|
0,2968
|
22 июля
|
0.3002
|
16 июля
|
0,2974
|
23 июля
|
0.2989
|
17 июля
|
0,2976
|
24 июля
|
0.2973
|
18 июля
|
0,2991
|
25 июля
|
0.2977
|
19 июля
|
0,3019
|
26 июля
|
0.2981
|
Средний курс за неделю
|
0,2986
|
Средний курс за неделю
|
0.2984
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
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