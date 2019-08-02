Спрос на манатные облигации ЧБТР превысил предложение в 8 раз

2 августа 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спрос на манатные облигации, выпускаемые Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), более чем в восемь раз превысил предложение. Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам представитель Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Самир Исмайлов.

"Первого августа на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций ЧБТР на десять миллионов манатов. Спрос на облигации составил 81 миллион манатов", - сказал он.

Исмайлов добавил, что срок обращения облигаций составляет два года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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