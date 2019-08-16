На строительство объездной дороги в Грузии направлено свыше шести млн лари

16 августа 2019 12:39 (UTC+04:00)

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