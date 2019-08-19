Азербайджанская небанковская кредитная организация увеличила капитал почти в шесть раз

19 августа 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская небанковская кредитная организация (НБКО) «Финансы для развития» завершила 2018 год с прибылью в 1,494 миллиона манатов, в то время, как 2017 год был завершен с убытком в 269,5 тысячи манатов, сообщает Trend со ссылкой на аудиторский отчет организации.

Согласно аудиторскому отчету, чистая процентная прибыль фонда составила 1,411 миллиона манатов (сокращение за год – 28,4 процента) и была сформирована за счет процентных доходов в размере 871,1 тысячи манатов (сокращение за год – в 2,3 раза) и процентных расходов на 34,7 тысячи манатов (сокращение за год – в 11,2 раза).

Непроцентные доходы на конец отчетного года выросли на 23,8 процента и составили 1,776 миллиона манатов. Тем самым, операционная выручка за год составила 2,252 миллиона манатов, увеличившись за год на 2,11 миллиона манатов.

В балансовом отчете организации объем совокупных активов составил 4,382 миллиона манатов, увеличившись на 20,6 процента относительно предшествующего года. Основную долю активов (67 процентов) составили клиентские кредиты – 2,935 миллиона манатов (сокращение за год на 28,7 процента). Объем наличных средств и их эквивалентов составил 1,277 миллиона манатов.

Совокупный объем обязательств составил 2,57 миллиона манатов – вдвое меньше, чем в 2017 году. Основная доля обязательств (82,4 процента) пришлась на эмитированные долговые ценные бумаги. Их объем сократился более, чем в два раза и составил 2,117 миллиона манатов.

Совокупный капитал НБКО увеличился в 5,7 раз, до 1,813 миллиона манатов, в основном за счет увеличения нераспределенной прибыли организации на 1,494 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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