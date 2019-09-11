Золото и серебро в Азербайджане подорожали

11 сентября 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 11 сентября повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,125 маната, составив 2534, 8020 маната, унция серебра - на 0, 4762 маната, до 30, 8195 маната, унция платины - на 8, 143 маната, до 1593, 3250 маната, унция палладия - на 38, 25 маната, до 2660, 5000 маната.

Название

11.09.2019

10.09.2019

Золото

XAU

2534.8020

2532.6770

Серебро

XAG

30.8195

30.3433

Платина

XPT

1593.3250

1585.1820

Палладий

XPD

2660.5000

2622.2500

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 11 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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