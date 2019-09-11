Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 11 сентября повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 2,125 маната, составив 2534, 8020 маната, унция серебра - на 0, 4762 маната, до 30, 8195 маната, унция платины - на 8, 143 маната, до 1593, 3250 маната, унция палладия - на 38, 25 маната, до 2660, 5000 маната.
|
Название
|
11.09.2019
|
10.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2534.8020
|
2532.6770
|
Серебро
|
XAG
|
30.8195
|
30.3433
|
Платина
|
XPT
|
1593.3250
|
1585.1820
|
Палладий
|
XPD
|
2660.5000
|
2622.2500
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 11 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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