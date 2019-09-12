Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 11 сентября составил 238,99 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 199,03 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 30,32 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (20,6 тысячи долларов – 35,02 тысячи манатов).

Объем операций РЕПО составил 9,6 миллиона манатов.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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