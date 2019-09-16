Курс доллара в Узбекистане растет третью неделю подряд

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) опубликовал курсы валют, сообщает Trend со ссылкой на ЦБУ.
Один доллар в Узбекистане будет стоить 9 411,30 сума (+15,67), а один евро — 10 421,13 (+60,57).
Стоимость британского фунта по курсу ЦБУ достигла 11 764,13 сумов.
Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 146,51 сума (+3,55).
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.
Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.
(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)
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