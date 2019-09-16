Курс доллара в Узбекистане растет третью неделю подряд

16 сентября 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) опубликовал курсы валют, сообщает Trend со ссылкой на ЦБУ.

Один доллар в Узбекистане будет стоить 9 411,30 сума (+15,67), а один евро — 10 421,13 (+60,57).

Стоимость британского фунта по курсу ЦБУ достигла 11 764,13 сумов.

Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 146,51 сума (+3,55).

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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