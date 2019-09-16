Прогноз: Brent может подешеветь до 60 долларов за баррель

БАКУ /Trend/ - В дополнение к пяти процентному снижению предложения на мировом энергетическом рынке в результате атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, нефть марки Brent в Европе продемонстрировала ощутимый рост до 68 долларов. Однако, цена барреля снова начала дешеветь и ожидается, что она сократится до 60 долларов. Как в понедельник сообщает Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Статистические данные из США о нефтяных запасах в хранилищах, передаваемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

Евро

Курс EUR/USD вырос до 1,11 доллара после того, как Европейский центральный банк на прошлой неделе освободил банки от отрицательных сбережений. Рост цен также вызвала растущая надежда на решение торгового кризиса между США и Китаем.

Однако снизились ожидания роста развития Еврозоны, также риски экономики Еврозоны и мира остаются неизменными. Таким образом, прогнозируется, что евро снова упадет до 1,10 доллара.

Крупнейшим событием для инверсоров на этой недели, является решение Центрального банка США о процентной ставке, также это может привести к снижению процентной ставки на финансовом рынке.

Британский фунт стерлингов

Центральный банк Англии также объявит о своем решении в четверг после того, как европейские и американские центральные банки объявят процентные ставки. В СМИ повысили вероятность того, что пункт «бекстоп» договора Brexit между Англией и Европейским союзом может смениться. Однако до оглашения официального решения курс GBP/USD возросший до 1,25 доллара США, может подкорректироваться до 1,22 доллара.

Турецкая лира

После снижения процентной ставки Центральным банком Турции курс USD/TR снизился до 5,65 лиры, однако увеличение ожиданий на экономические и политические риски способствовали роста валюты до 5,74 лиры. Резкий рост цен на нефть является бременем для экономики развивающихся стран, а также рост военного кризиса на Ближнем Востоке может увеличить риски. Однако эти предположения остаются относительно слабыми.

Текущий анализ обеспечивает основу для прогнозирования того, что цена может вырасти до 5,66 лиры.

Золото

Нападения на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии увеличили вероятность обострения кризиса на Ближнем Востоке. В результате спрос на золото на рынках цветных металлов увеличился, а волна обесценивания ослабла. Анализ показывает, что текущая волна коррекции может быть углублена до 1474 долларов (47,4 доллара за грамм).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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