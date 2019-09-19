Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

19 сентября 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 20 сентября текущего года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 30 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 84 дней. Срок погашения нот – 16 декабря 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 16 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 17:54
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение почти в 4 раза
Финансы 18 сентября 16:08
Спрос на облигации минфина превысил предложение почти в три раза
Финансы 17 сентября 18:04
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 17 сентября 16:56
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 12 сентября 10:20
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Финансы 11 сентября 18:16
Лента новостей
Крупнейший банк Казахстана нацелен на развитие и внедрение современных технологий (Эксклюзив)
Бизнес 18:14
ИВ: Семеро человек в Исмаиллы не отравились, а получили солнечный удар (Эксклюзив)
Происшествия 18:14
Компания «Ли Жуй» предлагает на азербайджанском рынке одежду премиум класса
Бизнес 18:08
Чуть более четверти всей внешней торговли проходит через «зеленый коридор»
Бизнес 18:08
Президент Ильхам Алиев принял председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ФОТО)
Политика 18:05
За 10 лет активы госнефтекомпании SOCAR выросли более чем в 4 раза
Энергетика 18:02
В Азербайджане впервые планируется проведение ярмарок-продаж семян
Экономика 18:02
Минэнерго подготовил Национальный план действий по энергоэффективности Азербайджана
Энергетика 17:56
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 17:54