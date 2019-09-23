Золото в Азербайджане подорожало

23 сентября 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 23 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 18,377 маната, до 2576,1630 маната, унция серебра подешевела на 0,3381 маната, до 31,0814 маната, унция платины подорожала на 21,9215 маната, до 1624,4350 маната, унция палладия - на 36,278 маната, до 2820,0110 маната.

Название

23.09.2019

20.09.2019

Золото

XAU

2576,1630

2557,7860

Серебро

XAG

31,0814

30,4195

Платина

XPT

1624,4350

1602,5135

Палладий

XPD

2820,0110

2783,7330

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 сентября
Финансы 09:50
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 21 сентября 10:03
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов
Финансы 20 сентября 16:40
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение почти в 5 раз
Финансы 20 сентября 16:04
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 20 сентября 10:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 сентября
Финансы 20 сентября 09:57
Лента новостей
Из Грузии в Казахстан привлечено свыше $70 млн инвестиций (Эксклюзив)
Финансы 10:15
В Баку проходит конференция Международной ассоциации по оценке качества образования
Общество 10:10
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - одна из первых стран на постсоветском пространстве, применившая современную систему оценивания
Политика 10:08
Расходы Азербайджана в ненефтяном секторе в 2024 году сократятся почти на 10%
Финансы 10:00
Вице-президент Азиатского банка развития подтверждает приверженность развитию Узбекистана
Бизнес 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 сентября
Финансы 09:50
В Товузском и Тертерском районах Азербайджана будут перебои с подачей газа (ФОТО)
Общество 09:49
Госкомтаможня Азербайджана провела очередной экзамен для сотрудников компаний
Бизнес 09:39
Туркменистан объявил тендер для производства нетканого полотна
Тендеры 09:33