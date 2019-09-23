Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 23 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 18,377 маната, до 2576,1630 маната, унция серебра подешевела на 0,3381 маната, до 31,0814 маната, унция платины подорожала на 21,9215 маната, до 1624,4350 маната, унция палладия - на 36,278 маната, до 2820,0110 маната.

Название 23.09.2019 20.09.2019 Золото XAU 2576,1630 2557,7860 Серебро XAG 31,0814 30,4195 Платина XPT 1624,4350 1602,5135 Палладий XPD 2820,0110 2783,7330

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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