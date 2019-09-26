Ассоциация банков Турции проводит обучающие мероприятия для банкиров Азербайджана

26 сентября 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены правления 24-х азербайджанских банков были приглашены в Стамбул в рамках программы сотрудничества в области образования, инициированной Ассоциацией банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği - TBB) и Ассоциацией банков Азербайджана (АБА).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление TBB, в рамках программы, состоявшейся 23-25 сентября, соответствующими специализированными учреждениями, в том числе регулирующими органами в Турции были проведены образовательные мероприятия.

Во ходе обучения в Стамбуле, организованного TBB, члены правления 24 азербайджанских банков приняли участие в семинарах и встречах посвященных таким областям, как платежные системы, альтернативные каналы распределения, цифровое банковское дело, цифровые деньги, блокчейн, POS-устройства и карточные операции.

Председатель правления TBB Хусейн Айдын заявил, что, ассоциация находится в постоянном и тесном сотрудничестве с банковскими организациями близлежащих стран. "Мы делимся опытом по банковской системе с нашими коллегами из стран региона", – отметил председатель.

На сегодня в рамках сотрудничества с банковскими учреждениями ближних стран, TBB организовала учебные программы для работников банковского сектора в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Сербии, Ливане, Ираке, Албании и ряда других стран.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Международная исламская торговая финансовая корпорация поддерживает деятельность МСП в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 11 сентября 17:32
В Казахстане успешно завершено слияние двух крупных банков
Бизнес 2 сентября 16:32
Объем депозитов в Азербайджане вырос
Финансы 31 августа 15:54
Узбекский банк обсудил возможности сотрудничества с госкорпорацией Израиля
Финансы 31 августа 13:14
Совокупные активы банков Азербайджана превысили 30 млрд манатов
Финансы 31 августа 13:04
Вклады населения Азербайджана в банках увеличились
Экономика 30 августа 18:34
Лента новостей
Как изменились цены на автомобильном рынке Азербайджана в августе 2019 года?
Бизнес 15:47
Президент Ильхам Алиев: Один из основных приоритетов – уменьшение зависимости от нефтяной и газовой сферы
Политика 15:39
В Технологическую академию Межбанка подано около 7 тыс. заявок
Финансы 15:38
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Международной финансовой корпорации (ФОТО)
Политика 15:32
Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 15:18
На ярмарке меда в Баку будут установлены камеры наблюдения
Общество 15:15
В Баку начинается отбор уличных музыкантов
Общество 15:13
Грузинский чай "Манна" будет экспортироваться в США
Финансы 15:10
Турецкие банки Ziraat Bankası, Halkbank и Vakıfbank снизили процентные ставки на покупку транспортных средств в Турции
Турция 15:08