Ассоциация банков Турции проводит обучающие мероприятия для банкиров Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Члены правления 24-х азербайджанских банков были приглашены в Стамбул в рамках программы сотрудничества в области образования, инициированной Ассоциацией банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği - TBB) и Ассоциацией банков Азербайджана (АБА).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление TBB, в рамках программы, состоявшейся 23-25 сентября, соответствующими специализированными учреждениями, в том числе регулирующими органами в Турции были проведены образовательные мероприятия.

Во ходе обучения в Стамбуле, организованного TBB, члены правления 24 азербайджанских банков приняли участие в семинарах и встречах посвященных таким областям, как платежные системы, альтернативные каналы распределения, цифровое банковское дело, цифровые деньги, блокчейн, POS-устройства и карточные операции.

Председатель правления TBB Хусейн Айдын заявил, что, ассоциация находится в постоянном и тесном сотрудничестве с банковскими организациями близлежащих стран. "Мы делимся опытом по банковской системе с нашими коллегами из стран региона", – отметил председатель.

На сегодня в рамках сотрудничества с банковскими учреждениями ближних стран, TBB организовала учебные программы для работников банковского сектора в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Сербии, Ливане, Ираке, Албании и ряда других стран.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.