Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 сентября 1,7 7 октября 1,7 1 октября 1,7 8 октября 1,7 2 октября 1,7 9 октября 1,7 3 октября 1,7 10 октября 1,7 4 октября 1,7 11 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,006 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8673 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 30 сентября 1,8592 7 октября 1,8666 1 октября 1,8515 8 октября 1,8660 2 октября 1,8587 9 октября 1,8636 3 октября 1,8629 10 октября 1,8677 4 октября 1,8651 11 октября 1,8726 Средний курс за неделю 1,8595 Средний курс за неделю 1,8673

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 30 сентября 0,0263 7 октября 0,0263 1 октября 0,0262 8 октября 0,0262 2 октября 0,0260 9 октября 0,0261 3 октября 0,0260 10 октября 0,0262 4 октября 0,0262 11 октября 0,0264 Средний курс за неделю 0,0209 Средний курс за неделю 0,0262

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0069 маната (2,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2921 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 30 сентября 0,3000 7 октября 0,2977 1 октября 0,3009 8 октября 0,2911 2 октября 0,2974 9 октября 0,2912 3 октября 0,2979 10 октября 0,2896 4 октября 0,2986 11 октября 0,2908 Средний курс за неделю 0,2990 Средний курс за неделю 0,2921

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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