Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

12 октября 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

30 сентября

1,7

7 октября

1,7

1 октября

1,7

8 октября

1,7

2 октября

1,7

9 октября

1,7

3 октября

1,7

10 октября

1,7

4 октября

1,7

11 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,006 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8673 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

30 сентября

1,8592

7 октября

1,8666

1 октября

1,8515

8 октября

1,8660

2 октября

1,8587

9 октября

1,8636

3 октября

1,8629

10 октября

1,8677

4 октября

1,8651

11 октября

1,8726

Средний курс за неделю

1,8595

Средний курс за неделю

1,8673

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

30 сентября

0,0263

7 октября

0,0263

1 октября

0,0262

8 октября

0,0262

2 октября

0,0260

9 октября

0,0261

3 октября

0,0260

10 октября

0,0262

4 октября

0,0262

11 октября

0,0264

Средний курс за неделю

0,0209

Средний курс за неделю

0,0262

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0069 маната (2,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2921 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

30 сентября

0,3000

7 октября

0,2977

1 октября

0,3009

8 октября

0,2911

2 октября

0,2974

9 октября

0,2912

3 октября

0,2979

10 октября

0,2896

4 октября

0,2986

11 октября

0,2908

Средний курс за неделю

0,2990

Средний курс за неделю

0,2921

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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