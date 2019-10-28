Официальный курс узбекского сума на 29 октября - 3 ноября

БАКУ /Trend/ - Центробанк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют к суму, которые будут действовать с 29 октября по 3 ноября текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ЦБ.

Согласно данным ЦБ, доллар США подорожал на 14,84 сума и составил 9463,37 сума.

Единая европейская валюта подешевела на 69,54 сума. Теперь за один евро дают 10483,52

Российский рубль подорожал на 0,70 сума и составил 148,40 сума.

Напомним, что с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.