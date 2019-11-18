ЕС поддерживает Грузию в адаптации к изменению климата

БАКУ/Trend/ - Шесть стран Восточного партнерства встретились в Тбилиси 18 ноября, чтобы обсудить прогресс в смягчении последствий изменения климата и адаптации к его последствиям, путем введения чувствительной к климату политики и сокращения выбросов парниковых газов, сообщает Trend со ссылкой на Программу развития ООН (ПРООН).

Двухдневная региональная дискуссия, организованная Европейским союзом (ЕС) и ПРООН в рамках программы EU4Climate, собрала высокопоставленных чиновников из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, а также участников из региона Западных Балкан, Зеленого климатического фонда (ЗКФ), Королевского метеорологического института Нидерландов и Всемирного института ресурсов.

Региональный семинар помогает политикам из стран Восточного партнерства в реализации Парижского соглашения, знакового документа, объединяющего мир в борьбе с изменением климата.

«Изменение климата создает угрозу для экосистем, экономики и людей во всем мире. Поскольку Грузия в настоящее время обновляет национальный вклад в Парижское соглашение, мы приветствуем возможность углубить сотрудничество со странами ЕС и Восточного партнерства в совместном решении этой глобальной задачи», - сказала Майя Джавахишвили, заместитель руководителя Департамента по окружающей среде и изменению климата министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

«Мы рады сотрудничать с Грузией и другими странами Восточного партнерства в вопросах адаптации к изменению климата, продвижения к зеленой экономике и дальнейшей общественной поддержке климата», - сказал Александр Даррас, руководитель группы по связям, энергетике, окружающей среде и изменению климата в делегации Европейского Союза в Грузии.

Первый день семинара был посвящен определяемым на национальном уровне взносам, которые страны обязались внести в соответствии с Парижским соглашением по сокращению выбросов парниковых газов. Участники согласились с тем, что национальные обязательства должны стать более точными и амбициозными по мере продвижения реализации Парижского соглашения.

«Обмениваясь решениями в странах Восточного партнерства, мы укрепляем нашу защиту от изменения климата, а также закладываем основы для регионального сотрудничества», - сказала глава ПРООН в Грузии Луиза Винтон.

Тбилисский семинар является частью серии региональных дискуссий, организованных в рамках программы EU4Climate. Молдова провела два предыдущих семинара, посвященных вопросам развития с низким уровнем выбросов и адаптации к изменению климата.

Программа EU4Climate является финансируемой ЕС инициативой, осуществляемой ПРООН. EU4Climate основывается на достижениях прошлых программ сотрудничества в Восточном соседстве, таких как программа ЕС ClimaEast, которая поддерживала смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним в 2013-2017 годах.

Четырехлетняя программа EU4Climate, рассчитанная на общий бюджет в размере 8,8 миллиона евро, будет продолжена до конца 2022 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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