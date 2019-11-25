Официальный курс узбекского сума на 26 ноября - 2 декабря

25 ноября 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать в стране с 26 ноября по 2 декабря текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Согласно данным ЦБ, доллар США подешевел на 6,28 сума и составил 9494,68 сума.

Кроме того, единая европейская валюта подешевела на 33,52 сума, до 10465,04 сума.

Российский рубль подешевел на 0,27 сума и составил 148,74 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь вырос.

Напомним, что повышение волатильности обменного курса наблюдалось в августе на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана. С начала года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

С 20 августа коммерческие банки начали продавать наличную иностранную валюту через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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