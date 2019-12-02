Официальный курс узбекского сума на 3-9 декабря

2 декабря 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать в стране с 3 по 9 декабря текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Согласно данным ЦБ, доллар США подорожал на 16,31 сума и составил 9510,99 сума.

Единая европейская валюта подорожала на 11,32 сума до 10476,36 сума.

Российский рубль подешевел на 0,95 сума и составил 147,79 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь вырос.

Напомним, что повышение волатильности обменного курса наблюдалось в августе на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана. С начала года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

С 20 августа коммерческие банки начали продавать наличную иностранную валюту через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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