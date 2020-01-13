Официальный курс узбекского сума на 13-20 января

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать в стране с 13 по 20 января 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Согласно данным ЦБ, доллар США подорожал на 42,87 сума и составил 9550,76 сума.

Евро подорожал на 11,55 сума - до 10620,45 сума.

Российский рубль подорожал на 3,16 сума и составил 156,59 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел.

Напомним, что с начала прошлого года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на первое января до 9384 сумов на 21 августа 2019 года. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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