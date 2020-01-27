Нефть марки Brent может подешеветь на неделе

БАКУ/Trend/ - На энергетических биржах наблюдается снижение цен европейской нефти марки Brent, прогноз доходит до 58-56 долларов за баррель.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Ожидается, что на динамику цен также повлияют важные фундаментальными данными о запасах нефти и бензина в США, которые будут раскрыты в среду, в 19:30 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Все большее распространение коронавируса, обнаруженного в Китае, приводит к повышению спроса на доллар, усиливая неопределенность на международных валютных биржах. Так, по курсу EUR/USD сейчас прогнозируется углубление курса до 1,09 доллара за евро.

Наряду с этим, в центре внимания инвесторов будет пресс-конференция Федеральной резервной системы (ФРС) и важные фундаментальные показатели экономического развития США в среду в 23:30 и в четверг в 17:30 по бакинскому времени, а также фундаментальные показатели экономического развития в Еврозоне - в пятницу в 14:00.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD по тем же причинам также находится под давлением, и если курс фунта стерлингов останется ниже максимума прошлой недели, (1,31 доллара), то он может подешеветь до 1,3 доллара.

В Четверг в 13:30 ожидается объявление процентного решения Англии.

Турецкая лира

По курсу лиры также наблюдается снижение, при этом прогнозируется, что оно может продолжиться до уровня 5,99 лиры за доллар.

В центре внимания инвесторов будет раскрытие информации о торговом обороте Турции в пятницу в 11:00

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается на актуальном уровне. Так, цена за унцию на прошлой неделе снова начала дорожать, и может дойти 1 588 долларов (51,1 доллара за грамм). Согласно анализу, если цена пробьет и этот уровень, то подорожание может продолжаться до 1600 долларов (51,5 доллара за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этой деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышеуказанных данных, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.