Вспышка эпидемии коронавируса в Китае продолжает вносить хаос на рынки

БАКУ/Trend/ - Снижение глобальной экономической активности в связи с эпидемией коронавируса может привести к снижению на энергетических биржах цен на нефть марки Brent в Европе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Прогнозируется, что удешевление может продолжаться до 52-51 доллара за баррель.

На динамику цен также повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в США, которые будут обнародованы в среду, в 19:30 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Стремительное распространение коронавируса, обнаруженного в Китае, приводит к повышению спроса на доллар, усиливая неопределенность на международных валютных биржах. Так, по курсу EUR/USD сейчас прогнозируется углубление курса до 1,08 доллара за евро.

Наряду с этим, в центре внимания инвесторов будет раскрытие важных фундаментальных показателей деловой активности в промышленном секторе в США - в понедельник в 19:00, фундаментальные показатели рынка труда в США - в пятницу в 17:30, а также заявления о влиянии коронавируса на мировую экономику.

Кроме того, в центре внимания инвесторов будут полугодовой отчет председателя ФРС перед парламентом во вторник и в среду в 19:00 по бакинскому времени, а также показатели инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг в 17:30.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD по тем же причинам также находится под давлением, и если курс фунта стерлингов опустится ниже отметки в 1,29 доллара, то валюта подешевеет и до 1,27 доллара за фунт.

В центре внимания инвесторов – важные фундаментальные показатели промышленного производства Англии, которые будут объявлены во вторник в 13:30.

Турецкая лира

По курсу лиры также наблюдается снижение, и в настоящее время курс составляет 5,98 турецких лир за доллар, при этом прогнозируется, что курс пробьет отметку в шесть лир и может продолжиться падение до уровня 6,05 лиры за доллар.

В центре внимания инвесторов – раскрытие информации об обороте розничной торговли в Турции в четверг в 11:00.

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается актуальным. Так, цена за унцию на прошлой неделе снова начала дорожать и может дойти до 1 576 долларов (50,7 доллара за грамм). Согласно анализу, если цена пробьет и этот уровень, то подорожание может продолжаться до 1 594 долларов (51,3 доллара за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этому виду деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышеуказанных данных, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили).

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