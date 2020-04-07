S&P подтвердило рейтинг Азербайджана на отметке «BB +/B» со стабильным прогнозом

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB +/B» со стабильным прогнозом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, прогноз «Стабильный» поддерживается очень сильными внешнеэкономическими и финансовыми позициями Азербайджана, которые подкрепляются относительно низким долгом центрального правительства и значительными иностранными активами, накопленными в течение нескольких лет. Сильный внешний баланс Азербайджана остается основной силой рейтинга, усиленной большим объемом иностранных активов, накопленных в суверенном фонде благосостояния SOFAZ.

По мнению S&P финансовая и внешнеэкономическая позиция Азербайджана не будет существенно ухудшаться по сравнению с текущими ожиданиями Агентства, даже если перспективы объемного производства в нефтяном секторе представляются ограниченными, а цены могут оставаться низкими. Ожидается, что привязка обменного курса маната к доллару США де-факто сохранится при поддержке крупных внешних активов правительства.

Предполагается также, что Азербайджан сохранит фактическую привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната за доллар при поддержке регулярных интервенций властей на валютном рынке.

При этом S&P рассматривает повышение рейтинга в случае, если внешние профициты будут выше базовых прогнозов, что приведет к более быстрому накоплению бюджетных активов правительства. Это может произойти, например, если доходы от углеводородов заметно возрастут или правительство разработает и осуществит реформы, направленные на устранение ряда структурных препятствий, таких как ограниченная диверсификация экономики и существенные ограничения эффективности денежно-кредитной политики.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)