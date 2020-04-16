ЦБ Узбекистана не будет вмешиваться в рыночный обменный курс
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Лента новостей
Мехрибан Алиева: Одним из лучших качеств азербайджанского народа является то, что мы, проявляя единство и солидарность, всегда готовы помочь друг другу (ФОТО)
Фарид Гаибов: Уверен, что Азербайджан достойно справится с испытанием глобальной пандемией и будет принимать отложенные спортивные мероприятия на высоком уровне - Письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Ильхам Алиев: Как народ, мы уже проявили единство, солидарность, сейчас мы должны продемонстрировать больше ответственности и дисциплины
Президент Ильхам Алиев: Следует предусмотреть выделение средств из Pезервного фонда Президента для предоставления микрокредитов
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что в нынешних условиях защита уязвимых слоев населения является важнейшим вопросом
Президент Ильхам Алиев: Мы должны увереннее идти на экономическую либерализацию, все сферы у нас должны быть открыты для инвестиций
Министр экономики Грузии выразила признательность Азербайджану за доставку сырья для производства медицинских масок
Самир Шарифов: На борьбу с коронавирусом и сокращению его негативного влияния на экономику выделено 1,35 млрд манатов
Президент Ильхам Алиев: Наши недоброжелатели, внутренние и внешние антиазербайджанские силы занимаются распространением слухов, пытаются ввести людей в заблуждение, посеять панику среди них
Арзу Нагиев: В результате успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева итоги т.н. "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе никто не признал