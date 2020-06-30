Спрос азербайджанских банков на иностранную валюту увеличился

Финансы 30 июня 2020 16:00 (UTC+04:00)
Спрос азербайджанских банков на иностранную валюту увеличился

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, в ходе которого местные банки приобрели инвалюту на 50,8 миллиона долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе увеличился относительно предыдущего показателя на 22,1 процента или на 9,2 миллиона долларов.

Учитывая количество дней, оставшихся до очередного, проводимого по графику, валютного аукциона, а также с целью обеспечения бесперебойности торгов валютой в выходные дни спрос банков на аукционе будет полностью обеспечен.

Отметим, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов. К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено провести внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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