Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло

БАКУ /Trend/ - В июне 2020 года банки Азербайджана выдали ипотечных кредитов на сумму 18,6 миллиона манатов, что в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным бюллетеня, в июне 2020 года было рефинансировано ипотечных кредитов, выданных банками, на сумму 5,2 миллиона манатов, в то время, как в июне 2019 года были рефинансированы кредиты на 14 миллионов манатов.

Среднемесячная сумма кредитов, выданных уполномоченными банками Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда, составила в июне 51 781,3 маната (в июне 2019 года - 50 182 маната), что является самым высоким показателем за всё время действия Фонда в стране. Средний срок погашения кредита составил 281 месяц, сократившись на месяц относительно показателя за июнь 2019 года. Среднегодовая процентная ставка составила 6,42 процента (6,49 процента годом ранее), среднемесячная выплата – 362,3 маната (351,8 маната).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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