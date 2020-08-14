Ipək Yolu значительно увеличила страховые резервы

Финансы 14 августа 2020 22:11 (UTC+04:00)
Ipək Yolu значительно увеличила страховые резервы

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2020 года совокупные обязательства страховой компании (СК) Ipək Yolu увеличились с начала года почти в четыре раза, сообщает Trend со ссылкой на балансовый отчет СК.

Согласно отчету, совокупные обязательства увеличились на 35,7 миллиона манатов, до 47,7 миллиона манатов.

В структуре обязательств наибольшую часть, около 74,3 процента, занимают страховые резервы в объеме 44,96 миллиона манатов. Для сравнения: в начале года эта сумма равнялась 8,9 миллиона манатов. Также значительную долю (16,3 процента) занимают обязательства компании по операциям по перестраховке в объеме 1,4 миллиона манатов (сокращение на 29 процентов с начала года). Отложенные налоговые обязательства составили 1,04 миллиона манатов, что на 25 процентов больше, чем по итогам 2019 года.

Кредиторская задолженность СК составила 250,2 тысячи манатов, увеличившись на 35 процентов за полугодие.

Обязательства перед кредитными и финансовыми организациями составили 133 миллиона манатов, сократившись с начала года на четыре процента. Другие пассивы составили 5,3 миллиона манатов.

Как отмечается в отчете, акционерный капитал с начала года не изменился и составил 14,77 миллиона манатов. Нераспределенная прибыль страховой компании составила восемь миллионов манатов – рост в 3,5 раза.

Совокупный капитал İpək Yolu за первое полугодие 2020 года составил 22,77 миллиона манатов, увеличившись на 35 процентов относительно итогов 2019 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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