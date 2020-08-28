Азербайджанский Xalq Bank увеличил активы

БАКУ /Trend/ - По итогам семи месяцев с начала года Xalq Bank увеличил совокупные активы по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 1,6 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на балансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные активы выросли за год до 2,17 миллиарда манатов, из которых 1,43 миллиарда манатов (в пересчете на нацвалюту) пришлись на иностранную валюту, что составляет 66 процентов от всех активов.

В структуре активов наибольшую долю (72,5 процента) занимает кредитный портфель в объеме 1,57 миллиарда манатов. При этом большая часть от кредитного портфеля Xalq Bank (68,9 процента) пришлась на кредиты в иностранной валюте (1,08 миллиарда манатов), которые сократились на 7,4 процента. Вычет целевых резервов из портфеля для обеспечения возможных потерь от кредитов составил 34,2 миллиона манатов, увеличившись на 18,85 процента относительно конца июля прошлого года. Доля иностранной валюты составила 58,1 процента от всех резервов, или 19,9 миллиона манатов.

Около 0,3 процента от объема совокупных активов занимают наличные денежные средства и их эквиваленты. Их объем вырос почти на 12,9 процента, с 61 до 68,9 миллиона манатов, а доля инвалюты составила 44,7 миллиона манатов.

Депозиты в банках и прочих финансовых институтах составили 20 миллионов манатов, сократившись в 3,8 раза. При этом 1,26 миллиона манатов пришлись на иностранную валюту.

В структуре долгосрочных активов на неиспользуемую недвижимость пришлись 14,3 миллиона манатов (сокращение вдвое в годовом исчислении). Нематериальные активы выросли на 43,7 процента, составив 2,12 миллиона манатов против 1,75 миллиона манатов за аналогичный период прошлого года. Другие активы составили 42,9 миллиона манатов, из которых больше половины пришлись на иностранную валюту – 28,8 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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