Государственный коммерческий банк Туркменистана увеличивает процент кэшбэка
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Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров (ФОТО)
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка
Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей