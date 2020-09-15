АБР: Рост ВВП Туркменистана останется неизменным
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Европейское новостное агентство опубликовало интервью Хикмета Гаджиева относительно незаконного заселения Армении
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с началом нового учебного года (ФОТО)
Эркан Озорал: Поддержка Азербайджаном позиции Турции по Восточному Средиземноморью еще больше усиливает Анкару
МИД Азербайджана: Слова главы МИД Армении о тесной дружбе с мусульманскими странами – наглядный пример двуличия
Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанские отношения прекрасно развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба являются примером для всего мира
Yelo Bank предоставил возможность дистанционного обучения школьникам из малообеспеченных семей (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев направил Реджепу Тайипу Эрдогану письмо в связи со 102-й годовщиной освобождения Баку от оккупации
Экологический террор в оккупированном Нагорном Карабахе создает серьезную угрозу для окружающей среды региона – совместное заявление
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран, которые проводят абсолютно независимую политику
Президент Ильхам Алиев: Во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды
Президент Ильхам Алиев обратился к учителям, студентам и учащимся по случаю начала нового учебного года