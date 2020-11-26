Биткоин снижается в цене почти на 13%

Биткоин в ходе торговой сессии в четверг подешевел на 12,7% и достиг отметки в $16 351,2, свидетельствуют данные торгов на 21:07 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 21:11 (GMT+4), курс биткоина немного замедлил снижение и находился на уровне $16,4 тыс. (-12,4%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже "добыта".