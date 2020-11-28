Золото и серебро в Азербайджане за последнюю неделю ноября подешевели (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 111,18 маната (3,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3100,5786 маната, что на три процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
16 ноября
|
3222,44
|
23 ноября
|
3183,83
|
17 ноября
|
3210,82
|
24 ноября
|
3101,52
|
18 ноября
|
3195,58
|
25 ноября
|
3067,803
|
19 ноября
|
3173,654
|
26 ноября
|
3077,09
|
20 ноября
|
3175,35
|
27 ноября
|
3072,65
|
Средняя стоимость за неделю
|
3195,5688
|
Средняя стоимость за неделю
|
3100,5786
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,8034 маната (4,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 39,9481 маната, что на 4,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
16 ноября
|
42,5335
|
23 ноября
|
41,2233
|
17 ноября
|
42,063
|
24 ноября
|
39,7621
|
18 ноября
|
41,6241
|
25 ноября
|
39,5284
|
19 ноября
|
41,1173
|
26 ноября
|
39,8067
|
20 ноября
|
41,0735
|
27 ноября
|
39,4199
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,6823
|
Средняя стоимость за неделю
|
39,9481
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 10,58 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1625,371 маната, что на 2,6 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
16 ноября
|
1537,46
|
23 ноября
|
1617,03
|
17 ноября
|
1576,5
|
24 ноября
|
1590,03
|
18 ноября
|
1582,63
|
25 ноября
|
1642,583
|
19 ноября
|
1597,074
|
26 ноября
|
1649,6
|
20 ноября
|
1627,44
|
27 ноября
|
1627,61
|
Средняя стоимость за неделю
|
1584,221
|
Средняя стоимость за неделю
|
1625,371
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 97,74 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4013,015 маната, что на 1,1 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
16 ноября
|
3987,72
|
23 ноября
|
3982,6
|
17 ноября
|
3968,83
|
24 ноября
|
3974,07
|
18 ноября
|
3949,42
|
25 ноября
|
3975,093
|
19 ноября
|
3962,76
|
26 ноября
|
4052,97
|
20 ноября
|
3971,91
|
27 ноября
|
4080,34
|
Средняя стоимость за неделю
|
3968,128
|
Средняя стоимость за неделю
|
4013,015
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni