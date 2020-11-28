Золото и серебро в Азербайджане за последнюю неделю ноября подешевели (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 111,18 маната (3,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3100,5786 маната, что на три процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 16 ноября 3222,44 23 ноября 3183,83 17 ноября 3210,82 24 ноября 3101,52 18 ноября 3195,58 25 ноября 3067,803 19 ноября 3173,654 26 ноября 3077,09 20 ноября 3175,35 27 ноября 3072,65 Средняя стоимость за неделю 3195,5688 Средняя стоимость за неделю 3100,5786

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,8034 маната (4,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 39,9481 маната, что на 4,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 16 ноября 42,5335 23 ноября 41,2233 17 ноября 42,063 24 ноября 39,7621 18 ноября 41,6241 25 ноября 39,5284 19 ноября 41,1173 26 ноября 39,8067 20 ноября 41,0735 27 ноября 39,4199 Средняя стоимость за неделю 41,6823 Средняя стоимость за неделю 39,9481

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 10,58 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1625,371 маната, что на 2,6 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 16 ноября 1537,46 23 ноября 1617,03 17 ноября 1576,5 24 ноября 1590,03 18 ноября 1582,63 25 ноября 1642,583 19 ноября 1597,074 26 ноября 1649,6 20 ноября 1627,44 27 ноября 1627,61 Средняя стоимость за неделю 1584,221 Средняя стоимость за неделю 1625,371

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подорожала на 97,74 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4013,015 маната, что на 1,1 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 16 ноября 3987,72 23 ноября 3982,6 17 ноября 3968,83 24 ноября 3974,07 18 ноября 3949,42 25 ноября 3975,093 19 ноября 3962,76 26 ноября 4052,97 20 ноября 3971,91 27 ноября 4080,34 Средняя стоимость за неделю 3968,128 Средняя стоимость за неделю 4013,015

(Автор: Зейни Джафаров)

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