Акции Alibaba в Гонконге падают на 8% на фоне антимонопольного расследования

Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group в четверг упали в Гонконге более чем на 8% на фоне начала против него антимонопольного расследования. Об этом свидетельствуют данные местной фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 (07:00 GMT+4), ценные бумаги корпорации подешевели на 8,21% - до 228 гонконгских долларов за единицу.

Согласно сообщениям из Пекина, Управление по контролю за рынком КНР приступило к проведению расследования в отношении Alibaba в связи с подозрением в нарушении антимонопольного законодательства.