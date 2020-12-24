Акции Alibaba в Гонконге падают на 8% на фоне антимонопольного расследования
Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group в четверг упали в Гонконге более чем на 8% на фоне начала против него антимонопольного расследования. Об этом свидетельствуют данные местной фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 11:00 (07:00 GMT+4), ценные бумаги корпорации подешевели на 8,21% - до 228 гонконгских долларов за единицу.
Согласно сообщениям из Пекина, Управление по контролю за рынком КНР приступило к проведению расследования в отношении Alibaba в связи с подозрением в нарушении антимонопольного законодательства.
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