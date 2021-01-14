В Азербайджане увеличилось количество договоров по обязательному страхованию недвижимости

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана обнародовала количество договоров, заключенных местными страховыми компаниями по обязательному страхованию недвижимости.

Об этом Trend сообщили в четверг в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По данным AСA, за 10 месяцев 2020 года пять компаний, отличившихся особой активностью на рынке, заключили с населением и предпринимателями 149,478 тысячи договоров обязательного страхования недвижимости по сравнению с 53 тысячами за аналогичный период 2019 года.

Отметим, что, согласно последним опубликованным сводным данным за 11 месяцев 2020 года, местные страховые компании обеспечили сборы по обязательному страхованию недвижимости в размере 38,6 миллиона манатов. Это на 6,5 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время за январь-ноябрь 2020 года по этому виду страхования были выплачены страховые премии на 3,7 миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva