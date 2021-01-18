Минэкономики Азербайджана огласило объем налоговых поступлений в госбюджет за 2020 год

БАКУ /Trend/ - В 2020 году налоговые поступления в госбюджет составили 7,4 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, средства, поступающие в государственный бюджет - это сила Азербайджана и социальное благополучие его граждан.

"Каждый налогоплательщик, своевременно и в полном объеме производящий оплату налогов, вносит свой вклад в прогресс государства", - подчеркнул министр экономики.

Напомним, что ранее Микаил Джаббаров отметил, что благодаря проведенным в налоговой сфере реформам значительно сократился объем теневой экономики. В результате этого объем налоговых поступлений в 2019 году достиг исторического максимума, составив 7,67 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni