Азербайджанская нефть превышает отметку $56 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 21 января составила 56,55 доллара за баррель, что на 0,29 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 55,96 доллара за баррель, что на 0,3 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 54,73 долларов за баррель, что на 0,44 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 января составила 55,76 доллара, что на 0,37 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 22 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni