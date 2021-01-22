Спрос на ноты Центробанка Азербайджана вдвое превысил предложение

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 22 января 2021 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 100 миллионов манатов со сроком обращения 252 дня, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона со стороны семи инвесторов были представлены девять заказов в ценовом диапазоне от 95,33 маната (семь процентов) до 96,13 маната (5,75 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 95,81 маната (6,24 процента), средневзвешенная цена – 95,82 маната (6,23 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 222,1 миллиона манатов, а объем размещенных нот - 100 миллионов манатов, что демонстрирует превышение спроса над предложением более чем в два раза.

Дата погашения – первое октября 2021 года.

Напомним, что начиная с 2021 года для регулирования ликвидности используются в основном аукционы по размещению нот Центробанка. Основная причина, по которой аукционы по нотам являются предпочтительнее, чем депозитные аукционы, заключается в дальнейшем развитии межбанковского денежного рынка.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni