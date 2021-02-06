Цена на азербайджанскую нефть превысила $60 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, пятого февраля составила 60,51 долларов за баррель, что на 1,12 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 59,89 долларов за баррель, что на 1,13 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 58,19 долларов за баррель, что на 1,11 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого февраля составила 59,77 долларов, что на 1,13 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на шестое февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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