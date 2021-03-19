Прогноз по инфляции ЦБА Азербайджана остается в целевом диапазоне

БАКУ /Trend/ - Прогноз по инфляции остается в целевом диапазоне.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В заявлении ЦБА говорится, что, согласно официальной статистике, индекс потребительских цен в феврале вырос на 1,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,2 процента - относительно февраля прошлого года. На инфляцию в первую очередь повлияли рост мировых цен на товары и некоторые административные цены. Роль подорожания непродовольственных товаров и услуг в инфляции относительно возросла.

Также отмечается, что среднегодовая базовая инфляция, рассчитанная без учета продукции и услуг, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в январе-феврале 2021 года составила 2,1 процента.

В ЦБА сообщают, что существенных изменений в инфляционных ожиданиях не наблюдается. Согласно результатам мониторинга предприятий реального сектора, инфляционные ожидания в феврале по сравнению с январем оставались стабильными в секторах торговли и услуг. Инфляционные ожидания в ненефтяной промышленности относительно снизились после январского роста, а в строительном секторе продолжилась тенденция снижения ценовых ожиданий.

Согласно обновленным прогнозам, ожидается, что в марте инфляция будет формироваться в объявленном целевом диапазоне с учетом текущей денежно-кредитной политики.

(Автор: Зейни Джафаров)

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