Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого апреля составила 61,63 доллара за баррель, что на 1,35 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 60,9 доллара за баррель, что на 1,26 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 58,36 доллара за баррель, что на 1,18 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого апреля составила 61,03 доллара, что на 1,34 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на восьмое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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