ЦБ Азербайджана выдал лицензию на деятельность еще одной инвесткомпании

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию на деятельность ЗАО "Инвестиционная компания CPM-Invest".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, компания прошла государственную регистрацию в конце января нынешнего года. Ее уставный капитал составляет 400 тысяч манатов.

Таким образом, число инвестиционных компаний в Азербайджане достигло 11.

Отметим, что наибольший торговый оборот ценных бумаг на инвестиционном рынке Азербайджана у компании Pasha Kapital.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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