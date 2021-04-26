ЦБ Азербайджана выдал лицензию на деятельность еще одной инвесткомпании
БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию на деятельность ЗАО "Инвестиционная компания CPM-Invest".
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, компания прошла государственную регистрацию в конце января нынешнего года. Ее уставный капитал составляет 400 тысяч манатов.
Таким образом, число инвестиционных компаний в Азербайджане достигло 11.
Отметим, что наибольший торговый оборот ценных бумаг на инвестиционном рынке Азербайджана у компании Pasha Kapital.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
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